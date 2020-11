Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba n’est pas mort! En tout cas, c’est ce qui ressort en substance de l’entretien que son avocat nous a accordé ce mardi.

« Toumba se porte bien. Il n’est pas mort(…) ». En faisant ce témoignage, Me Paul Yomba a parlé avec un ton rassurant. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur le décès de son client, il affirme que l’ancien aide de camp de Dadis Camara se porte cliniquement bien.

« Il ne présentait pas d’autres signes que la bosse qu’il a, et réitérait le fait qu’il lui fallait une intervention pour que les intestins qui sont en surface regagnent leurs places. On a bien causé[…] ».

Vers la mise en liberté de Toumba Diakité ?

Selon Me Paul Yomba, ce dossier a été soumis à un comité technique par le ministre de la Justice, pour que la chose soit faite suivant les règles de l’art et conformément aux textes du pays. « Les études sont terminées à ce niveau. C’est à lui (Me Mory Doumbouya, Ndlr), de se décider.

« Il avait promis de nous rendre Toumba après la proclamation des résultats », ajoute l’avocat.