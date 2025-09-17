À quelques jours du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé le déploiement d’une mission d’observation électorale en Guinée.

Cette mission est composée de 11 experts issus des commissions électorales des pays membres de l’organisation sous-régionale. Ils seront déployés dans cinq régions : Conakry, Kankan, Kindia, Mamou et Labé, du 17 au 23 septembre.

Conformément aux protocoles de la CEDEAO, qui promeuvent la démocratie et la bonne gouvernance, cette décision a été prise par le président de l’organisation. La mission sera dirigée par M. Serigne Mamadou Ka, chef par intérim de la Division de l’assistance électorale de la CEDEAO.

Dans un communiqué, l’organisation a justifié son engagement à accompagner la Guinée dans cette étape cruciale. « La CEDEAO réaffirme ainsi son engagement à accompagner le peuple et le gouvernement de la République de Guinée dans l’organisation de ce référendum constitutionnel, conformément à ses protocoles, afin de contribuer à la réussite du processus de transition. »