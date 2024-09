Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 102,79 millions de dollars pour le Programme multinational de promotion des chaînes de valeur agricoles durables dans les zones spéciales de transformation agro-industrielle (SAPZ), couvrant la Guinée, le Sénégal et le Togo.

Ce programme devrait bénéficier directement à 1 104 728 agriculteurs et indirectement à 5 612 415 personnes, dont au moins 50 % seront des femmes.

Il vise également à intégrer des mesures contre le changement climatique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans trois projets de SAPZ mis en œuvre dans ces pays : le projet de transformation agro-industrielle du Togo, Sénégal Agropole Sud, et le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle de Boké et Kankan en Guinée.

Le financement contribuera à soutenir des systèmes d’irrigation pour au moins 39 179 hectares, à fournir 2,59 mégawatts (MW) d’énergie solaire pour le pompage de l’eau, et à financer l’installation d’équipements d’énergie renouvelable d’une capacité cumulée de 14,69 MW.

En outre, il permettra de générer 10,24 MW d’énergie à partir de biogaz produit par des biodigesteurs, capables de traiter 24 576 m³ de déjections animales et de transformer ce volume en électricité.