La disparition de Foniké Mengué et de Billo Bah suscite l’inquiétude du président du parti Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD). Abdoulaye Kourouma considère cette situation comme étant un acte de criminalité.

L’ancien député déplore l’inaction des autorités guinéennes notamment la déclaration du procureur général de la Cour d’appel de Conakry qui a affirmé ne pas être au courant d’une quelconque procédure judiciaire concernant ces responsables du FNDC.

“Lorsque le procureur se prononce de cette façon sur cette question, chacun de nous doit s’inquiéter parce que si l’Etat n’est pas informé cela veut dire que c’est des actes criminels, ça veut dire que nous sommes dans une situation où la criminalité a pris un niveau élevé. S’ils n’ont pas été interpellés par un juge ou par un procureur et qu’ils sont disparus, même l’Etat doit s’inquiéter”, a-t-il martelé.

Abdoulaye Kourouma exhorte l’Etat guinéen à s’investir davantage dans la protection des personnes et de leurs biens. “Si on peut faire disparaître des individus de cette façon dans un pays, cela veut dire que le risque est élevé. Chacun de nous doit éviter de se faire trimballer à une heure donnée. Nous exhortons à l’Etat d’assurer notre sécurité et la sécurité de notre territoire”, a lancé l’ex-député.

Il faut rappeler que les deux acteurs du FNDC ont été kidnappés dans la nuit du 9 juillet 2024 et conduits à une destination inconnue depuis.