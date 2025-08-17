En pleine saison pluvieuse, marquée par des inondations récurrentes, les risques liés à l’apparition de maladies hydriques demeurent élevés. Pour y faire face, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a décidé de réactiver ses sites sentinelles.

Le Directeur national de l’ANSS, Dr Sory Condé, appelle à la vigilance non seulement au sein des structures de santé, mais aussi dans les foyers, à travers une meilleure sensibilisation des populations aux mesures d’hygiène. “Il faut se laver les mains, bien cuire les aliments, de l’eau si elle n’est pas potable et la protéger les aliments.”

Parmi les zones les plus vulnérables, la commune de Ratoma figure en première ligne face aux risques de maladies diarrhéiques, notamment le choléra. Des équipes y sont déployées pour identifier rapidement tout cas suspect. Les agents de santé ont, pour leur part, bénéficié de formations et d’un renforcement de leurs équipements dans le cadre de cette campagne préventive.

“Nous allons mener des opérations de supervision et l’accompagnement des agents sur le terrain. Tout cas suspect qui sera identifié, nous allons aider à ce que ce cas soit amené dans le centre de santé le plus proche”, rassure Dr Karamo Keïta, chef de la section prévention contre la maladie de la ville de Conakry.

Cette décision des autorités sanitaires intervient alors que plusieurs régions du pays sont confrontées à des inondations récurrentes.