A travers un décret lu à la télévision nationale, le ministère de l’Agriculture, placé sous la direction de Mariama Ciré Sylla, se voit doté de nouvelles missions ambitieuses. Conçu pour renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir l’agro-industrie et soutenir le développement rural, ce dispositif met l’accent sur l’innovation, l’accompagnement des producteurs et la valorisation des filières agricoles. La réorganisation définit également l’ensemble des directions, services et organes consultatifs chargés de piloter ces initiatives sur tout le territoire guinéen.

Chapitre I – Missions et attributions

Article 1er.

Le ministère de l’Agriculture est chargé de concevoir, élaborer et mettre en œuvre la politique agricole du gouvernement, ainsi que d’en assurer le suivi.

À ce titre, il a pour missions de :

Proposer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine agricole, et veiller à leur application ;

Élaborer et mettre en œuvre les stratégies, plans, programmes et projets de développement agricole, et procéder à leur évaluation ;

Promouvoir les filières de production agricole, le développement rural, la vulgarisation, le transfert de technologies et le conseil agricole ;

Développer les infrastructures agricoles, les technologies de l’information dans le secteur, ainsi que les activités génératrices de revenus et d’emplois ruraux, notamment pour les femmes et les jeunes ;

Contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et au développement de la production agricole ;

Encourager les productions d’exportation et l’agro-industrie ;

Offrir conseils et appuis techniques aux acteurs du secteur ;

Veiller à la qualité des denrées alimentaires agricoles et manufacturées ;

Assurer la sécurisation du foncier rural et promouvoir une exploitation durable des ressources agricoles ;

Organiser et participer à des rencontres sur les thématiques agricoles ;

Intégrer les dimensions éthiques, sociales, environnementales, ainsi que les questions d’équité et d’inclusion dans ses actions.

Chapitre II – Organisation

Le ministère est structuré autour d’un secrétariat général, d’un cabinet, de services d’appui, de directions nationales et générales, de services rattachés, d’organismes publics autonomes, de programmes et projets publics, de services déconcentrés et d’organes consultatifs.

Article 3 – Le cabinet du ministre

Il est composé :

d’un chef de cabinet,

d’un conseiller principal,

d’un conseiller juridique,

de plusieurs conseillers techniques (agriculture, infrastructures rurales, organisations professionnelles, économie, missions spécifiques),

ainsi que d’un attaché de cabinet.

Article 4 – Les services d’appui

Ils comprennent :

L’inspection générale,

Le bureau de stratégie et de développement,

La cellule d’exécution des projets et programmes (notamment SIMANDOU 2040, CFPPS 2040),

Les divisions des ressources humaines et des affaires financières,

Le contrôleur financier,

Le responsable des marchés publics,

Le service communication et relations publiques,

Le centre de documentation,

Le service de modernisation des systèmes d’information,

Le service accueil et information,

Le service hygiène, santé et sécurité au travail,

Le service genre et équité,

Et le secrétariat central.

Article 5 – Directions nationales

Direction nationale de l’agriculture,

Direction du génie rural,

Direction de la protection des végétaux et des denrées stockées,

Direction du foncier rural et du patrimoine agricole.

Article 6 – Directions générales

Direction de la transformation et de l’innovation agricole,

Direction générale du cabinet,

Direction générale de l’agriculture,

Direction générale de l’Agence de promotion du conseil agricole et de la formation entrepreneuriale.

Article 7 – Services rattachés

On y retrouve notamment :

Le service national de conditionnement des produits agricoles,

Le service national des sols,

Des centres spécialisés en machinisme agricole, innovation, production de semences (à Kouba, Kidissi, Bordeaux-Kankan, Guiguedou, etc.),

Des centres horticoles (Dalaba),

Des centres régionaux de recherche agronomique (Kindia, Pita, Macenta, Kankan, etc.),

Des centres de vulgarisation et de formation (Kindia, Faranah, Mamou).

Article 8 – Organismes publics autonomes

Institut de Recherche Agronomique de Guinée,

Agence Nationale des Statistiques Agricoles,

Fonds de Développement Agricole,

Société Guinéenne de Palmia You-le-Déviant,

Société Guinéenne d’Investissement et de Coopération dans le Développement Agricole,

Société Cotonnière de Kankan.

Article 9 – Programmes et projets publics

Ils sont mis en œuvre dans les domaines spécifiques relevant des attributions du ministère.

Article 10 – Services déconcentrés

Ils sont définis par les textes organisant les services régionaux et préfectoraux.

Article 11 – Organes consultatifs

Conseil National de Sécurité Alimentaire,

Chambre Nationale d’Agriculture de Guinée,

Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée,

Conseil National d’Orientation et de Suivi Agricole,

Conseil de discipline.

Chapitre III – Dispositions complémentaires

Article 12.

Des décrets présidentiels fixeront l’organisation et le fonctionnement des organes consultatifs.

Article 13.

Des arrêtés ministériels détermineront les attributions et l’organisation des directions nationales, services rattachés et services d’appui, au niveau équivalent à celui des divisions et sections de l’administration centrale.

Article 14.

Des arrêtés conjoints du ministre de l’Agriculture et du ministre de la Fonction publique préciseront l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés.

Chapitre IV – Disposition finale

Article 15.

Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il sera enregistré, publié et diffusé au Journal Officiel de la République.