Le Forum économique mondial (WEF) a publié, ce mercredi 11 juin 2025, son rapport annuel sur les inégalités entre les sexes, intitulé Global Gender Gap Report 2025. La Guinée y figure parmi les pays les moins performants, se positionnant à la 144e place sur 148 pays, avec un score de parité de seulement 59,5 %. Elle se retrouve ainsi aux côtés du Pakistan, du Soudan, du Tchad, de l’Iran et de l’Égypte, en queue de classement.

Ce rapport, qui évalue les écarts entre les sexes dans 148 pays, s’appuie sur quatre grands domaines : la participation économique, l’accès à l’éducation, la santé et l’autonomisation politique. En Guinée, les résultats révèlent des retards préoccupants, notamment en matière d’enseignement supérieur, où le pays stagne sous la barre des 59 % de parité, un niveau similaire à celui du Niger et du Tchad.

Le volet politique est également alarmant. Le rapport pointe une quasi-absence des femmes aux postes de responsabilité, qu’il s’agisse de la présidence, du gouvernement ou du parlement. En matière de participation économique, les écarts entre hommes et femmes restent tout aussi marqués.

Avec un score inférieur à la moyenne régionale de l’Afrique subsaharienne, fixée à 68,8 %, la Guinée affiche un net retard en matière d’égalité entre les sexes. Le rapport appelle ainsi à la mise en place de mesures urgentes et concrètes pour favoriser l’implication des femmes dans la vie publique, l’enseignement supérieur et l’économie, dans une optique de développement plus équitable et inclusif.

Par ailleurs, le document souligne qu’aucun pays n’a encore atteint la parité parfaite. En Afrique, seule la Namibie figure dans le top 10 mondial. À l’inverse, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest occupent les dernières positions : le Liberia (40e), la Sierra Leone (112e), le Sénégal (116e), la Côte d’Ivoire (127e), le Mali (140e) et la Guinée (144e) sont parmi les moins performants en matière de parité.

Classement des pays africains les plus performants en matière d’égalité hommes-femmes en 2025 :

1-Namibie (8è)

2-Cap Vert (30è)

3-Afrique du Sud (33è)

4-Rwanda (39è)

5-Liberia (40è)

6-Burundi (44è)

7-Eswatini (46è)

8-Zimbabwe (49è)

9-Mozambique (53è)

10-Tanzanie (55è)

11-Madagascar (58è)

12-Botswana (60è)

13-Ethiopie (75è)

14-Zambie (79è)

15-Ouganda (80è)

16-Ghana (88è)

17-Gabon (91è)

18-Cameroun (93è)

19-Kenya (98è)

20-Lesotho (99è)

21-Maurice (111è)

22-Sierra Leone (112è)

23-Bénin (113è)

24-Gambie (114è)

25-Comores (115è)

26-Sénégal (116è)

27-Angola (117è)

28-Burkina Faso (120è)

29-Togo (121è)

30-Tunisie (123è)

31-Nigeria (124è)

32-Côte d’Ivoire (127è)

33-Maroc (137è)

34-Egypte (139è)

35-Mali (140è)

36-Algérie (141è)

37-Niger (142è)

38-RD Congo (143è)

39-Guinée (144è)

40-Tchad (146è)

41-Soudan (147è)