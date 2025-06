En visite officielle en Côte d’Ivoire ce mardi 17 juin 2025, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a réaffirmé sa volonté de consolider les relations entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. Face à son homologue Alassane Ouattara, il a salué le leadership du chef de l’État ivoirien tout en mettant en avant l’importance de l’amitié, de la confiance mutuelle et son engagement à approfondir la coopération entre ces deux pays voisins. Extrait!

“C’est un immense honneur pour moi d’effectuer cette visite en terre africaine des Côtes d’Ivoire. Sous votre leadership, Monsieur le Président, la Côte d’Ivoire s’est affirmée comme un modèle de progrès, de stabilité et de vision. Je souhaite sincèrement vous remercier pour l’invitation que vous m’avez adressée et l’accueil réservé à ma délégation ainsi qu’à moi-même. Permettez-moi de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée.

Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère, en tant qu’ami et en tant que fils d’Afrique. Dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d’Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. Depuis notre première rencontre, j’ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée.

Ce jour, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement.

Je suis convaincu que la base d’une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l’écoute et le respect. Je veux vous assurer de ma volonté sincère de collaborer étroitement avec vous. J’espère que nos échanges pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos deux nations. Nos deux nations partagent une histoire riche.

Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu’il est temps d’élever cette relation à un niveau supérieur. En cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité”.