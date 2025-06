Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, regagne Conakry ce mercredi 18 juin 2025, après une visite officielle de 24 heures en République de Côte d’Ivoire.

Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre deux États souverains et frères. Placée sous les signes de l’unité, de la paix et du panafricanisme, cette visite marque une étape significative dans le rapprochement entre Conakry et Abidjan.

Le chef de l’État guinéen est attendu à 15 heures à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Il s’agissait de sa toute première visite officielle en terre ivoirienne depuis sa prise du pouvoir le 5 septembre 2021.

À l’issue d’un point de presse conjoint, les présidents guinéen et ivoirien ont réaffirmé leur volonté commune de dynamiser la coopération entre leurs deux pays. Le président Alassane Ouattara a saisi l’occasion pour encourager son homologue à poursuivre les efforts en faveur de l’apaisement et du retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.