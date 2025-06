Dans un esprit d’unité, de paix et de panafricanisme actif, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a accueilli ce mardi 17 juin 2025 son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition. Lors de cette visite, les deux chefs d’État ont abordé plusieurs dossiers d’intérêt commun, avec pour objectif de renforcer la coopération entre la Côte d’Ivoire et la Guinée. Voici un extrait du discours d’Alassane Ouattara sur les enjeux économiques et la coopération bilatérale.

“Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour la participation du Premier ministre guinéen à l’Africa CEO Forum, organisé le 12 et 13 juin dernier à Abidjan, ainsi que pour l’importante délégation guinéenne mobilisée à l’occasion du FEMUA 2025 avec nos jeunes de Magic System.

La Côte d’Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d’amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années.

Votre visite nous offre l’opportunité d’aborder des sujets d’intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations.

Nous venons d’avoir un entretien approfondi qui nous a permis d’aborder des sujets d’intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région.

Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040.

S’agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays qui ont connu une progression de 78 % l’année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d’échanges d’environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux.

Nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans le domaine des mines et de l’énergie, du transport du tunnel de la route Lola-frontière Côte d’Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Mont Nimba-Conakry.

Nous avons aussi convenu d’organiser dans les plus brefs délais la troisième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d’accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne.

Enfin, s’agissant de l’Union du fleuve Mano, à laquelle nos deux pays sont membres, nous avons souligné l’importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur la question d’intégration économique, de veille sécuritaire et environnementale.

Je pense que si les pays concernés arrivaient à développer le commerce et les échanges entre eux, cela serait un premier noyau d’intégration utile.”