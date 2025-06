En visite de travail et d’amitié à Abidjan ce mardi 17 juin 2025, le président guinéen de la transition, Mamadi Doumbouya, a été accueilli par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Lors d’un discours solennel, ce dernier a salué les liens historiques entre la Guinée et la Côte d’Ivoire, plaidant pour un renforcement de la coopération bilatérale. Le chef de l’État ivoirien a exprimé son souhait de voir la Guinée renouer avec la stabilité et poursuivre son développement économique et social.(Discours)

Monsieur le Président, chers frères,

Je suis heureux de vous accueillir en Côte d’Ivoire, à Abidjan, à l’occasion de votre visite de travail et d’amitié. Vous connaissez bien notre pays, et je vous remercie pour cette marque d’attention. Je souhaite la bienvenue à vous-même, à la Première dame de Guinée ainsi qu’à toute votre délégation.

Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour la participation du Premier ministre guinéen à l’Africa CEO Forum organisé les 12 et 13 juin derniers à Abidjan, ainsi que pour la forte mobilisation de la délégation guinéenne au FEMUA 2025, avec nos jeunes du groupe Magic System.

La Côte d’Ivoire et la Guinée sont deux pays frères, unis par des relations séculaires de coopération et d’amitié. Nous accueillons une importante communauté guinéenne qui vit en parfaite harmonie avec ses frères et sœurs ivoiriens, comme vous avez pu le constater ce matin. Il en est de même pour les nombreux Ivoiriens vivant en Guinée.

Votre visite est une opportunité d’aborder des sujets d’intérêt commun, en vue de renforcer davantage nos excellentes relations. Nous avons eu un entretien approfondi sur plusieurs questions, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Nous avons également échangé sur la situation politique dans nos deux États.

Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d’Ivoire suit avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que les efforts déployés pour un retour à la normalité constitutionnelle. J’ai eu, avec le président du Ghana, l’honneur de vous rendre visite peu après le changement de régime en Guinée. Notre vœu est de voir la Guinée retrouver sa stabilité d’antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bien-être de son peuple.

Je tiens à vous féliciter pour les progrès réalisés dans le cadre du développement, notamment à travers votre programme Simandou 2040.

S’agissant de la coopération bilatérale, nos échanges commerciaux ont progressé de 78 % l’année dernière, atteignant environ 100 milliards. Ce chiffre, bien que significatif, reste en deçà du potentiel de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux.

Nous avons décidé de renforcer notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines, de l’énergie, du transport — avec la route Lola-frontière Côte d’Ivoire —, et de la construction du chemin de fer San Pedro–Mont Nimba–Conakry.

Nous avons également convenu d’organiser dans les meilleurs délais la troisième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne, et d’accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de notre frontière commune.

Nous avons aussi évoqué la situation dans la sous-région, notamment les défis sécuritaires, politiques et humanitaires au Sahel, et les menaces qui pèsent sur les pays côtiers. Nous avons convenu de continuer à apporter notre assistance pour aider ces pays à faire face à ces défis, car nous sommes tous concernés.

Enfin, concernant l’Union du fleuve Mano, à laquelle nos deux pays appartiennent, nous avons souligné l’importance de relancer les réunions ministérielles pour préparer un sommet dans les mois à venir.

L’objectif est de renforcer l’intégration économique, la sécurité et la coopération environnementale. Une intensification des échanges entre nos pays serait un premier noyau d’intégration sous-régionale utile.

Monsieur le Président, pour conclure, je vous remercie pour la qualité de nos échanges. Je forme des vœux pour le bon déroulement du processus en cours en Guinée, et je vous réaffirme la disponibilité de la Côte d’Ivoire à œuvrer au renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays.

Je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez recevoir. J’appelle de mes vœux un apaisement en Guinée pour permettre la tenue d’élections pacifiques, comme nous entendons le faire en Côte d’Ivoire.

Je vous remercie et vous souhaite un excellent séjour en terre ivoirienne.