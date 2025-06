Lors de la visite d’État du général Mamadi Doumbouya à Abidjan, ce mardi 17 juin 2025, les présidents ivoirien et guinéen ont tenu une conférence de presse conjointe. À cette occasion, Alassane Ouattara a salué les efforts du gouvernement guinéen en matière de développement et exprimé son souhait de voir la Guinée traverser cette période de transition dans un climat serein. Extrait!

“Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d’Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J’ai été, avec le président du Ghana, l’un des premiers chefs d’État à vous rendre visite après le changement intervenu en Guinée.

Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son luxe d’antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social, pour le bonheur du peuple guinéen. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement, notamment à travers votre programme Simandou 2040.

Je formule des vœux pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée, et vous réaffirme la disponibilité de la Côte d’Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d’amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je reste également disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Je souhaite bien évidemment l’apaisement en Guinée, pour permettre des élections apaisées, comme nous avons l’intention de le faire en Côte d’Ivoire.”