L’Union sacrée des Forces Vives de Guinée (US-FVG) réclame le paiement de trois années de subventions au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD). Bien qu’il ne fasse plus partie de cette alliance, le président de l’Union Démocratique pour le Renouveau et le Progrès (UDRP), Dr Edouard Zoutomou Kpogomou, salue cette initiative, qu’il juge bénéfique pour l’ensemble des partis légalement constitués.

« Nous n’avons jamais eu de subvention. Nous tous, nous nous plaignons justement du manque de subvention. Mais s’ils font une démarche, ce n’est pas seulement à eux que ça va profiter, ça va profiter à tout le monde. Parce que ce sont tous les partis légalement implantés, qui n’ont jamais été subventionnés, qui vont bénéficier de la mesure. Il n’y a pas de lutte autour de ça », a-t-il déclaré.

Dans sa revendication, l’US-FVG affirme que le MATD aurait procédé à l’évaluation des partis politiques dans le cadre d’un processus de régulation, conformément à l’article 25 de la charte de la transition. Celui-ci stipule que les partis politiques doivent bénéficier d’une subvention annuelle de l’État. Cette organisation estime donc qu’il s’agit d’un droit, et non d’une faveur.

De son côté, Dr Kpogomou souligne que son parti, n’a aucun contentieux à ce niveau, mais appuie la légitimité de la démarche : « Nous n’avons pas de problème. On a le droit de tout réclamer maintenant. C’est une réclamation légitime, parce que cela fait partie de la charte des partis politiques en Guinée. Au moment où on nous demandait de déposer des états financiers certifiés par des maisons d’audit, nous avons dit qu’ils n’avaient pas le droit de l’exiger, puisque ni le MATD ni le gouvernement ne nous subventionnent. Or, si vous ne donnez pas d’argent, vous ne pouvez pas demander à ce qu’on vous rende compte. Nous vivons de nos contributions et de nos cotisations. »

Tout en soutenant l’action de l’US-FVG sur le fond, le président de l’UDRP tient à marquer ses distances avec cette coalition, qu’il a quitté pour des raisons de divergences stratégiques.

« C’est une bonne démarche, mais on a quand même des divergences avec l’Union des Forces Sacrées. On était là avec eux, mais quand on a compris qu’ils faisaient le double jeu, c’est à ce moment qu’on les a laissés partir », a-t-il précisé.