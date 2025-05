Le coordinateur des fédérations de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à l’intérieur du pays, Abdoulaye Bah, s’est exprimé sur le cas de Dogbo Guilavogui, secrétaire fédéral du parti à Kankan, qui aurait reçu un véhicule 4×4 de la part du président de la transition.

Dans sa communication devant les militants et cadres mobilisés à l’occasion de l’assemblée générale du parti, ce samedi 17 mai 2025, Abdoulaye Bah a déclaré :

“Si on vous donne de l’argent, des véhicules, prenez-les, c’est pour la Guinée, c’est pour vous. Mangez l’argent qu’on vous donne, ce n’est pas un problème. Mais n’acceptez pas d’insulter les cadres de l’UFDG à cause de cela. Celui qui insulte les cadres de notre parti restera malheureux à vie.”

Il poursuit en dénonçant les doubles appartenances et appelle à la clarté politique : “On ne peut pas accepter que nos cadres, élus par nos militants, soient au CNRD. Ce n’est pas possible. On ne peut pas être chrétien et musulman à la fois. C’est soit on est à droite, soit on est à gauche. Il faut que ceux qui aiment vraiment ce parti apprennent à choisir et à assumer. On ne peut pas être volatils, légers, superflus. Ce n’est pas possible. Il faut assumer.”

Par ailleurs, Abdoulaye Bah invite à une sortie propre pour ceux qui auraient changé de camp :

“S’ils veulent aller au CNRD, qu’ils écrivent une lettre de démission. C’est tout.”