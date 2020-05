Le président du Bloc Libéral s’est exprimé ce samedi sur la nomination du juriste Mamadi 3 Kaba comme commissaire à la Ceni en remplacement de feu Amadou Salif Kebé. Joint au téléphone, Docteur Faya Lansana Milimouno, souhaite qu’il y ait au sein de l’institution électorale des personnes qui disposent d’une certaine expérience, qui répondront à l’attente de Guinéens.

Cependant, selon cet acteur politique, ces personnes ne sont pas forcément dans les rangs de la société civile.

Une société civile d’ailleurs qui, selon Faya Milimouno, n’inspire plus confiance vis-à-vis de l’opinion nationale.

« Nous ne nous inscrivons pas dans l’optique d’avoir une institution comme la Ceni, composée de représentants d’entités. On peut en faire un organe technique qui met en l’avant le profil des personnes dont on a besoin. Qui privilégie l’intérêt supérieur de la nation. Leurs compétences, leurs intégrités et leurs expériences, c’est ce qui compte. Donc, qu’il y ait un appel d’offre qui nous permette d’avoir des gens à la Ceni qui y sont simplement parce qu’ils sont compétents, intègres et expérimentés. Malheureusement aujourd’hui, nous avons une société civile qui est composée de militants des partis politiques déguisés en activistes. » a déclaré l’opposant Faya Milimouno