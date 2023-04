Âgé de 70 ans, Chief Bola Ahmed Adekunle Tinubu a été annoncé vainqueur de l’élection présidentielle nigériane du 25 février 2023. L’investiture est prévue au mois mai prochain, mais un obstacle majeur pourrait l’empêcher d’accéder à présidence de la République.

Une capture de son passeport guinéen a été diffusée par les médias guinéens et nigérians. Bola Tinubu possède un passeport “diplomatique guinéen” qui lui aurait été délivré par l’intermédiaire de son ami Alpha Condé, pendant le règne de ce dernier.

Cependant, la Constitution Nigériane interdit aux candidats à l’élection présidentielle d’avoir une autre nationalité que celle nigériane. Pour les Nigérians, le fait que M. Tinubu n’ait pas divulgué cette information est une violation de la Constitution du Nigeria et une trahison de la confiance du peuple nigérian. C’est Earl Chukwu Ebuka Ogbodo Eze, un activiste nigérian qui a découvert le pot aux roses, avant de tweeter : « La révélation que M. Tinubu, le président élu déclaré de l’INEC détient une double nationalité avec la Guinée Conakry, qu’il n’a jamais révélée, soulève des inquiétudes importantes quant à son éligibilité à la fonction sacrée de président. Ce n’est pas seulement une violation de la constitution nigériane mais aussi une trahison de la confiance du peuple nigérian », rapporte une source médiatique du Nigeria.

L’article 137 (1) (a) de la Constitution du Nigeria stipule qu’une personne ne sera pas qualifiée pour être élue à la fonction de Président si elle a volontairement acquis la citoyenneté d’un pays autre que le Nigeria ou, sauf dans les cas prescrits par l’Assemblée nationale, a fait une déclaration d’allégeance à un tel pays.

Du fait qu’il n’avait pas déclaré son passeport guinéen, Bola Tinubu a créé des « doutes légitimes sur son allégeance au Nigeria, et cela affecte malheureusement son éligibilité à occuper le poste de président ».

Cet ancien chafeur de Taxi déclaré vainqueur de l’édition présidentielle au Nigeria aurait aidé Alpha Condé à réussir son coup KO en 2015

Selon la presse nigériane, Bola Tinubu a aidé Alpha Condé à remporter les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Il aurait convaincu Alpha Condé de ne pas reporter les élections malgré la demande de l’opposition.

Pour la petite histoire, Alpha Condé était allé au Nigeria en mai 2015 pour assister à l’investiture de Muhammadu Buhari. C’est là qu’il a rencontré Tinubu pour en savoir plus sur l’expérience politique et électorale du Nigeria. En juin 2015, Tinubu s’est rendu à Conakry pour évaluer la situation politique du pays et l’orientation des campagnes présidentielles. Il s’est ensuite installé à Conakry avec une équipe de planification pour rejoindre l’équipe de campagne d’Alpha Condé. La date de délivrance de son passeport diplomatique guinéen coïncide à la même période. Ce, pour lui faciliter son travail à Conakry et pour “bons et loyaux services”.

La presse nigériane indique que l’équipe de Tinubu a travaillé en Guinée sur les messages politiques, les discours, les interventions sur les réseaux sociaux, la surveillance des élections et la lutte contre les opposants. Ils ont également mis en place le système d’appel ROBO, qui consistait à envoyer des messages automatisés d’Alpha Condé à des millions d’électeurs pour leur demander leur soutien.

L’investiture de Bola est prévue pour le mois de mai prochain. D’ici-là, les autorités nigérianes seraient en train de mener des enquêtes sur la prétendue double nationalité de Tinubu. S’il est avéré qu’il possédait effectivement la double nationalité au moment de l’élection, il pourrait être disqualifié pour exercer la fonction de président.

Il faut signalé d’ores et déjà qu’avoir un passeport diplomatique n’est pas synonyme de la double nationalité et puisqu’il était venu à la demande du président Alpha Condé, on peut déduire qu’il était-là pour une ”mission diplomatique”.