Gestion du Covid-19 en Guinée: « la façon dont nous gérons n’est pas bonne » dixit [Alpha Condé]

Le président Alpha Condé n’est pas satisfait de la gestion de la pandémie du Covid-19. Il l’a fait savoir ce jeudi 16 avril au palais Sekhoutourea, au cours de sa rencontre avec les acteurs impliqués dans la riposte contre la maladie.

Malgré les nombreuses mesures sanitaires annoncées, pour Alpha Condé les résultats du Directeur de l’ANSS, Sakoba Keita et de son équipe sont loin d’être satisfaisants.

« Il associer toutes les capacités qui peuvent se battre. On ne nous dit pas la vérité et notre situation va être pire alors que tout le monde disait que la Guinée à l’expérience d’Ebola, ça va l’aider, mais ce n’est pas le cas.

Nous sommes en train de passer à un stade très grave. Et on va arriver à la saison des pluies, donc il faut qu’on se dise les quatre vérités et qu’on mette toutes nos forces médicales en action, sinon on va à la catastrophe. On a commencé par 1 cas, aujourd’hui, on est à 400 et quelques cas. Il faut qu’on se dise la vérité, ça ne va pas. La façon dont nous gérons n’est pas bonne. Et j’ai toujours dit qu’il faut toujours associer le maximum, il y a beaucoup de bonnes volontés qui peuvent participer. » Lance Alpha Condé.

Selon l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), la Guinée compte de nos jours 438 cas confirmés dont 388 cas hospitalisés.