L’activiste de la société civile, Alseny Farinta Camara, s’est exprimé sur les incidents frontaliers survenus entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, appelant les États concernés à privilégier le dialogue pour éviter toute escalade.

Alors qu’un sommet se tient à Conakry entre les présidents Mamadi Doumbouya, Joseph Nyumah Boakai et Julius Maada Bio, l’acteur de la société civile met en avant les enjeux de cette rencontre.

“Ces trois pays frères sont aujourd’hui confrontés à un défi majeur, c’est-à-dire la préservation de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Les récents incidents frontaliers entre nos trois pays constituent un signal d’alarme qui nous rappelle l’importance de la coopération franche et du dialogue entre les communautés transfrontalières”, a-t-il déclaré.

Revenant sur la question des limites territoriales, il souligne : “Je pense qu’il est important de les respecter et de les consolider, plutôt que de les contester. La force de notre espace communautaire Mano River réside dans notre capacité à résoudre nos différends par la voie du dialogue et de la négociation”.

Attaché à la coopération internationale, Alseny Farinta Camara exhorte les dirigeants à faire preuve de responsabilité : “J’en appelle à la responsabilité des trois chefs d’État, dont Mamadi Doumbouya, Julius Maada Bio et Joseph Nyumah Boakai, à trouver rapidement des solutions pacifiques et durables à travers des projets d’infrastructure transfrontalière structurante pour renforcer l’intégration effective”.

Par ailleurs, il convient de souligner que, lors du sommet tripartite de Conakry, Mamadi Doumbouya, Joseph Boakai et Julius Maada Bio se sont engagés à privilégier une résolution pacifique des différends frontaliers. Les trois chefs d’État ont également convenu de se retrouver dans un délai d’un mois afin de poursuivre les discussions et aplanir les divergences au sein de la Mano River Union.