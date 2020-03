Sidya Touré à Alpha Condé: “on a un vieil homme fatigué qui se cramponne au pouvoir”

Le président de l’Ufr n’a pas mâché ses mots à l’endroit du chef de l’État qu’il qualifie de “veil homme fatigué” qui viole la constitution pour s’octroyer un 3e mandat.

“Nous avons un problème avec Alpha Condé. On ne peut pas être chef d’un pays et marcher dessus. Aujourd’hui on ne parle que de la Guinée mais à travers un seul homme. On a un vieil homme fatigué qui se cramponne au pouvoir”, a déclaré Sidya Touré ce lundi 17 mars au siège du Fndc.

“Ce n’est pas à des hommes politiques qu’on a à faire mais des prédateurs économiques reconvertis en politiques. Ils doivent dégager, c’est la raison de nos manifestations. Les élections n’auront pas lieu en Guinée. On sait qu’ils vont venir avec des résultats de deux ou de trois villages, mais cela n’aura aucune crédibilité. La communauté internationale est aujourd’hui consciente que 90% de la population ne sont pas pour cette nouvelle constitution”, a prévenu l’opposant.