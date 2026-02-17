Le Syndicat national de l’éducation (SNE) a réagi à la décision de la Direction préfectorale de l’éducation (DPE) de Boké d’exclure définitivement cinq élèves, toutes des filles, impliquées dans la diffusion de vidéos jugées impudiques sur les réseaux sociaux.

S’il dit « prendre acte » de cette décision et reconnaître « la volonté de dissuasion affichée par les autorités pour éviter toute récidive », le syndicat estime néanmoins qu’elle comporte « des incohérences notoires qui interrogent la finalité pédagogique de ces sanctions ».

Pour le SNE, l’exclusion définitive ne devrait pas être privilégiée. Il rappelle que « l’exclusion doit demeurer l’ultime recours, car notre mission première est l’encadrement. Sans analyse préalable des causes (contexte familial, troubles de l’adolescence, pression numérique), occultant ainsi la dimension humaine du problème. »

Le syndicat conteste également la décision visant les responsables du lycée N’Dama. Il souligne que les faits se sont produits « dans un cadre extra-scolaire (une concession familiale située à la cité CBG, bâtiment n°C40) » et qu’« imputer cette faute à l’encadrement scolaire constitue une erreur d’appréciation ».

Le SNE dénonce par ailleurs « l’excès de pouvoir du fait de l’extension de la sanction à l’échelle nationale », une mesure qui, selon lui, « dépasse les prérogatives territoriales d’une Direction préfectorale et s’apparente à un abus d’autorité ».

En lieu et place de l’exclusion définitive, le syndicat plaide pour « substituer l’exclusion définitive par une sanction réparatrice », incluant un engagement formel des parents ainsi que des excuses publiques des élèves sur les réseaux sociaux, afin, précise-t-il, de « transformer une faute en une leçon de citoyenneté ».

Tout en saluant la réactivité des autorités, le SNE les exhorte à ne pas céder « à l’émotion ou à la clameur populaire des réseaux sociaux dans la prise de décision ». Le syndicat conclut en exprimant sa « solidarité indéfectible » envers les responsables du lycée N’Dama et se réserve « le droit de les défendre jusqu’à leur rétablissement plein et entier dans leurs fonctions ».