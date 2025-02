L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, accuse les autorités de transition de s’acharner contre ses responsables depuis le renversement du régime d’Alpha Condé en septembre 2021. Plusieurs hauts cadres du parti ont été emprisonnés ou poursuivis devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour des faits présumés de détournement de fonds.

Face à cette situation, les dirigeants du RPG s’interrogent sur les intentions de la junte à leur égard et préviennent qu’ils ne toléreront plus ces pratiques. « Pourquoi tant d’acharnement contre le RPG ? Nous nous posons la question. Nous avons accepté beaucoup de choses depuis le 5 septembre 2021, mais jusqu’à quand ?», s’interroge Mohamed Lamine Kamissoko, cadre influent du parti.

Selon lui, au lieu de travailler à un retour rapide à l’ordre constitutionnel, le CNRD se livre à des actions de propagande. « On voit des prises de photos de la rentrée de Conakry à la sortie, organisées par on ne sait quels opérateurs économiques ou mouvements de soutien. Dans quel but ? », s’interroge-t-il.

Mohamed Lamine Kamissoko met en garde le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, contre les dérives des soutiens opportunistes. Il l’invite à tirer les leçons du capitaine Moussa Dadis Camara, qui, en 2009, s’était laissé porter par des mouvements de soutien avant de connaître une chute brutale.

«À l’époque, des groupes avaient créé des comités de soutien à Dadis partout, de Conakry à l’intérieur du pays, pour réclamer son maintien au pouvoir. On sait tous où il en est aujourd’hui. J’espère que personne ne souhaite le même sort », avertit-il.

Pour lui, un dirigeant ne doit pas céder aux manipulations d’acteurs défendant leurs intérêts personnels, mais plutôt se concentrer sur un programme de développement au service du pays.