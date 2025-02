Le procès dans l’affaire de la distribution gratuite de bazins a débuté, ce lundi 17 février 2025, devant le Tribunal de première instance de Mafanco. À la barre, les responsables des boutiques Bocoum ont rejeté les faits qui leur sont reprochés.

Poursuivis pour trouble à l’ordre public suite à la distribution gratuite de quatre mille bazins, qui a tourné au drame à Conakry et occasionné des blessés, les prévenus ont comparu ce lundi au TPI de Mafanco.

Dès l’ouverture des débats, le ministère public a interrogé Abdoulaye Bocoum, Hama Bocoum, Brahima Bassoum et Aboubacar Doukouré sur plusieurs questions, notamment la non-prise en compte de l’aspect sécuritaire ainsi que la violation des dispositions préliminaires relatives aux réunions, cortèges et défilés.

Bien qu’ils affirment ne pas avoir imaginé un tel engouement pour l’opération, ils ont néanmoins indiqué avoir pris des mesures pour sécuriser les personnes venues chercher les bazins.

Le gérant de la boutique a précisé que plus de 30 gendarmes avaient été déployés pour assurer la sécurité du lieu. “Pour moi, un rang allait se former et on allait procéder à la distribution des bazins de façon très simple”, a souligné, à la barre, l’un d’entre eux.

Le juge a renvoyé l’affaire au 3 mars prochain pour la suite des débats.