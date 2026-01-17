A quelques heures du coup d’envoi de la CAN2025, les sélectionneurs du Sénégal et du Maroc étaient devant la presse ce samedi, à Rabat pour lancer officiellement les hostilités du duel. Entre humilité, flatterie, Walid Redragui et Pape Thiaw ont abordé plusieurs points en lien avec la 35ème finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue ce Dimanche.

La 35ème édition de la CAN sera clôturée ce dimanche 18 janvier 2026, à Rabat par l’affiche entre les Lions de l’Atlas et les Lions de la Teranga. Ce dernier match de la compétition mettra en défi les deux meilleures équipes africaines au classement FIFA.

Pape Tiaw: “Le favori, c’est le Maroc”

D’entrée, le sénégalais a vite notifié que le Maroc reste l’unique favoris dans ce match. “Ils sont premiers au classement FIFA. Il faut les féliciter. C’est une finale rêvée par tout le monde. Nous nous sommes préparés pour jouer ce match et rendre la fête plus belle”, a déclaré Pape Tiaw.

Après que la Fédération sénégalaise de Football a annoncé plusieurs dysfonctionnements sur l’organisation depuis l’arrivée de l’équipe à Rabat, Pape Tiaw est également revenu sur ces faits.

“C’est anormal ! Une équipe comme le Sénégal ne peut pas se retrouver au milieu de la foule populaire. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer, face à des personnes mal intentionnées”, a regretté le technicien sénégalais, avant de rappeler que cela pouvait être évitable entre “deux pays frères”.

Pour rappel, la délégation sénégalaise est arrivée hier la capitale marocaine dans des conditions qualifiées “difficiles”, dû notamment à l’absence d’un dispositif sécuritaire à l’arrivée de l’équipe à la Gare ferroviaire de Rabat.

Walid Redragui: “Je suis très heureux de jouer cette finale à domicile”

Ancien joueur et désormais sélectionneur de l’équipe A du Maroc, Walid Redragui s’est montré heureux de disputer sa première finale à domicile «Je suis très heureux de jouer cette finale à domicile, c’est le rêve de chaque sélectionneur. Maintenant, il reste la marche la plus difficile”, s’est réjouit Redragui.

En ce qui concerne l’adversaire, le Marocain s’est montré humble et flatteur et surtout confiant pour écrire une nouvelle page du football du Royaume chérifien. “Le Sénégal a un super coach, une superbe équipe, trois finales en quatre éditions […] nous avons un objectif pour rentrer dans l‘histoire et rendre heureux nos supporters”, a-t-il déclaré.

Le coup d’envoi de ce 52ème et dernier match de la CAN2025 est prévu ce dimanche 18 janvier, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat, à 19h GMT. Marocains et sénégalais aborderont cette rencontre avec l’objectif de décrocher leur deuxième titre dans cette compétition.