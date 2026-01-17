À l’issue de son investiture officielle, ce samedi 17 janvier 2026, le président Mamadi Doumbouya a prononcé un discours fort, dans lequel il a réaffirmé sa volonté de répondre aux attentes légitimes des Guinéennes et Guinéens. Conscient des nombreux défis que traverse le pays, il a insisté sur son engagement à œuvrer pour une gouvernance efficace, inclusive et porteuse d’espoir.

« J’ai un engagement à répondre aux différents défis de gouvernance qui se posent en notre pays. Je m’emploierai de tout mon effort pour répondre aux attentes des Guinéennes et Guinéens », a-t-il déclaré, soulignant que « la Guinée est indivisible et elle le restera ».

Le chef de l’État a également souligné l’importance capitale de l’unité nationale, rappelant que la diversité culturelle et ethnique de la Guinée est une richesse à préserver et à valoriser. « Notre diversité et notre richesse, notre unité et notre force, j’en appelle à un engagement citoyen, à une gouvernance participative pour construire une Guinée de paix et de prospérité pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour le futur », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Mamadi Doumbouya a mis en avant le programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse destinée à transformer les ressources minières guinéennes en leviers de développement économique durable.

« Ce programme vise notamment à faire de notre pays une économie de destination, à renforcer notre capital humain, à créer des emplois et à transformer localement nos ressources minières », a-t-il expliqué.