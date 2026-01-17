Plusieurs chefs d’État, responsables gouvernementaux et personnalités de haut rang ont convergé vers Conakry pour prendre part à la cérémonie d’investiture du président Mamadi Doumbouya, prévue ce samedi 17 janvier 2026 au stade de Nongo.

Parmi les dirigeants africains présents figurent notamment le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président gambien Adama Barrow, le président rwandais Paul Kagamé, ainsi que le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

La cérémonie enregistre également la présence de responsables institutionnels et de partenaires internationaux, dont le président de l’Assemblée nationale du Togo, le vice-président de l’Assemblée nationale de Chine, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), ainsi que le président de la Banque africaine de développement (BAD).

À l’issue de cette cérémonie solennelle, Mamadi Doumbouya prêtera serment et entamera un mandat présidentiel de sept ans.