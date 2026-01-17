À la veille de l’investiture du président Mamadi Doumbouya, la Coordination nationale de Tournons La Page–Guinée (TLP-Guinée) a de nouveau exprimé ses préoccupations face aux cas de disparitions forcées, d’enlèvements arbitraires et aux violations des droits humains et des libertés publiques sous le régime du CNRD.

Dans un communiqué rendu public avant la cérémonie, l’organisation de la société civile a interpellé les chefs d’État étrangers présents à Conakry, les appelant à agir face aux cas d’opposants portés disparus depuis la prise du pouvoir par la junte militaire. TLP-Guinée demande notamment au nouveau chef de l’État de clarifier le sort d’Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, et de Mamadou Billo Bah. « Nous demandons aux Chefs d’État, les Chefs de délégations étrangères, les Institutions internationales et les missions diplomatiques présentes à Conakry à : soutenir l’ouverture d’une enquête internationale, notamment au sein des instances du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), des Groupes de travail des Procédures spéciales de l’ONU et de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) », indique le communiqué.

L’organisation exhorte également les partenaires internationaux de la Guinée à « suspendre toute coopération sécuritaire et militaire avec les forces de défense et de sécurité guinéennes impliquées dans la répression sanglante, tant que les auteurs et responsables de la disparition d’Oumar Sylla, Mamadou Billo Bah, Habib Marouane Camara et autres ne sont pas identifiés, poursuivis et sanctionnés ».

Alors que le général Mamadi Doumbouya prête serment pour un nouveau mandat de sept ans, Tournons La Page l’invite à mettre un terme à la répression contre les voix dissidentes. « Nous appelons le Général Mamadi Doumbouya et le CNRD à révéler le sort d’Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah, de libérer ceux portés disparus qui sont encore détenus arbitrairement ou de les présenter devant un juge indépendant. Mettre fin à la répression systématique et à la violence inouïe contre les voix dissidentes », a lancé l’organisation.

Selon TLP-Guinée, les quatre dernières années de gouvernance du CNRD ont été marquées par « une gouvernance fondée sur la corruption, le kidnapping, la torture, l’enlèvement arbitraire, la disparition forcée, le traitement inhumain et dégradant des voix dissidentes dont les leaders de la société civile sont contraints à l’exil, des opposants sont arbitrairement détenus, et d’autres ont disparu après avoir été enlevés par les autorités guinéennes ».

Par ailleurs, l’organisation réaffirme son engagement à poursuivre, par des moyens pacifiques, son combat en faveur des libertés fondamentales, qu’elle considère comme « inhérentes à la vitalité de la démocratie guinéenne ».