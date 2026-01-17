À l’issue de sa prestation de serment ce samedi 17 janvier 2026, Mamadi Doumbouya, désormais à la tête de la magistrature suprême, a lancé un appel vibrant à l’unité nationale. Dans son premier discours officiel, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de rassembler tous les acteurs sociopolitiques pour bâtir un pays uni et prospère.

Il a également dédié son mandat aux femmes, qu’il a présentées comme des piliers essentiels du développement durable. « Ma main reste tendue à toutes les filles et à tous les fils de Guinée. On ne construit pas une nation dans la division, ni ne bâtit la prospérité sur la haine », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, je vous invite à unir nos forces, nos intelligences et nos talents pour édifier notre pays. Ce mandat est dédié aux femmes, car il n’y a pas de développement durable sans leur pleine participation. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société », a-t-il ajouté.

Le président a rendu hommage aux mères guinéennes, qui, selon lui, se battent chaque jour pour nourrir leurs familles. Il a également souligné l’importance de la jeunesse, cette promesse d’avenir pour la nation.

« Nous poursuivrons les investissements dans l’éducation et la formation de nos jeunes, en construisant des écoles de référence pour assurer la Guinée de demain. Car un pays qui abandonne sa jeunesse compromet son avenir », a-t-il conclu.