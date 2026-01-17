Près d’un mois après les élections législatives du 27 décembre 2025, l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a procédé, ce samedi 17 janvier 2026, à l’élection de son président.

Lors de la séance inaugurale de la législature 2026-2031, l’ancien Premier ministre et cadre du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Patrick Achi, a été élu à la tête de l’institution parlementaire.

Seul candidat présenté par la majorité parlementaire, il a obtenu 215 voix, soit 84,98 % des suffrages exprimés, contre 36 voix (14,23 %) pour Yao Yao Lazare, député du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA).

Dans son premier discours officiel en tant que président de l’Assemblée nationale (PAN), Patrick Achi a placé son mandat sous le signe de l’engagement républicain.

Au-delà des clivages politiques, il a exprimé sa volonté d’être le président de tous les députés et s’est engagé à diriger l’institution avec humilité.