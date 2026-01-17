Le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation a procédé à un réaménagement officiel du calendrier scolaire 2025-2026. L’annonce a été faite ce vendredi 16 janvier 2026 par l’Inspecteur général de l’éducation, à travers un courrier adressé aux directeurs nationaux, en réaction aux perturbations enregistrées depuis le début de l’année scolaire.

Selon l’autorité éducative, cette décision vise à encadrer de manière plus efficace la fin de l’année académique. « Ce réaménagement vise à assurer la continuité des apprentissages, à préserver les volumes horaires réglementaires et à garantir une organisation maîtrisée de la fin de l’année scolaire, selon les niveaux d’enseignement », précise le document.

Le nouveau calendrier repose sur plusieurs ajustements majeurs. Il prévoit notamment « une réorganisation du temps scolaire, à travers des ajustements ciblés des périodes de congés et la prolongation des enseignements selon les niveaux ». À cela s’ajoute la mise en place de dispositifs de rattrapage pédagogique différenciés au préscolaire, à l’élémentaire et au secondaire, afin de compenser les heures de cours perdues.

Les dates de fin des enseignements ont ainsi été redéfinies. Pour le préscolaire et l’enseignement élémentaire, les cours prendront fin le mardi 26 mai 2026. Au niveau secondaire, l’arrêt des enseignements est fixé au jeudi 11 juin 2026.

Le congé du mois d’avril fait également l’objet d’un réajustement. Désormais, « le congé du deuxième trimestre se tiendra du dimanche 5 au mardi 7 avril 2026 inclus, avec une reprise effective des cours fixée au mercredi 8 avril 2026».

S’agissant des évaluations, les compositions de fin d’année et les examens blancs se dérouleront, à l’élémentaire, du vendredi 29 mai au mercredi 3 juin 2026. Au secondaire, ils sont programmés du vendredi 12 au mercredi 17 juin 2026. Quant aux examens nationaux, ils se tiendront du 20 juin au 6 juillet 2026.

L’Inspecteur général de l’éducation a enfin insisté sur la responsabilité de l’ensemble des acteurs du système éducatif. « Il vous appartient, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la diffusion immédiate de ces dispositions auprès des Directions préfectorales, des chefs d’établissements et des personnels enseignants, et d’en assurer la mise en œuvre effective et rigoureuse », souligne le courrier.

Le ministère se montre ferme quant au respect de ces mesures, qu’il juge déterminantes pour la réussite de l’année scolaire. Il appelle ainsi à « la stricte application de ces dispositions, gage d’une fin d’année scolaire apaisée et conforme aux exigences du système éducatif national », soulignant l’importance particulière attachée à ce calendrier réaménagé.