Selon le projet de loi de finances 2022, le budget de l’Etat est fixé en recettes, à vingt-six mille soixante-trois milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions sept soixante-trois mille six cent onze francs guinéens (26063 785 763 611 GNF). En dépense, le montant prévisionnel est de trente mille six cent sept milliards six cent cinquante-six millions cent vingt-cinq mille soixante-huit francs guinéens (33607 656 125 068 GNF). Et le déficit budgétaire quant à lui, s’élève ainsi à un peu plus de quatre mille milliards de francs guinéens.

L’ancien premier ministre, Sidya Touré s’exprimant sur cette question ce lundi 17 janvier 2022, a laissé entendre qu’il y a des risques de problèmes liés à ce budget. Le président de l’Union des forces républicaines (UFR) estime que la question qu’il faut se poser après l’élaboration du budget de l’année en cours, c’est de savoir, est-ce que les recettes seront là.

Dans sa peau d’économiste, l’invité de nos confrères de Fim fm, ne tardera pas à donner son point de vue sur cette interrogation. Il a fait comprendre que les recettes «sont liées à l’activité. Pendant cette période de transition, qui est une période d’incertitude, l’activité elle est atone.»

D’après les analyses de Sidya Touré, cette loi de finances risque de créer des problèmes aux autorités du pays.

« Je trouve que c’est bien cadré, il y a un déficit, il faut de l’endettement, mais on va s’endetter auprès de qui pendant cette période-là. On a énormément de problèmes. C’est l’une des raisons pour lesquelles je dis, qu’il faut avancer. Parce que, quand il n’y a pas de perspectives, les affaires ne fonctionnent pas. Si vous ne savez pas de quoi demain est fait, vous gardez votre argent en attendant de savoir ce qui va se passer. Donc, je pense qu’il y aura des problèmes au niveau des recettes, il y aura un problème pour combler le déficit qui est indiqué parce que, je ne vois pas d’où viendra l’argent.»