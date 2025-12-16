Lors du lancement, ce lundi 15 décembre 2025, de l’acheminement du premier lot de matériel électoral, la directrice générale des élections (DGE), Djenab Touré, a fait le point sur le niveau des préparatifs de l’élection présidentielle prévue dans deux semaines. Elle a rassuré que l’institution en charge de l’organisation du scrutin est prête.

« La région forestière sera approvisionnée en même temps que la région de la Haute-Guinée, qui seront servies en premier. Ensuite, demain, nous procéderons aux envois pour la Moyenne Guinée, notamment les régions administratives de Labé et Mamou. Suivront ensuite Boké et Kindia, avant de terminer par Conakry », a-t-elle déclaré au micro de la RTG.

Alors que la campagne électorale touche à sa fin, la DGE s’est dite satisfaite de l’état d’avancement des préparatifs, affirmant que son institution est pleinement opérationnelle. « La direction générale des élections est très bien organisée et tout se déroule conformément au planning. Nous sommes dans les délais. Comme nous l’avons toujours fait, nous associons les médias et rassurons le peuple de Guinée : ils peuvent aller voter sereinement le 28 décembre pour choisir leur président de la République », a-t-elle ajouté.

Djenab Touré a également assuré que le matériel électoral, produit et garanti, sera disponible dans l’ensemble des 16 722 centres de vote prévus à travers le pays. L’acheminement du matériel électoral constitue une étape majeure dans les préparatifs de la présidentielle du 28 décembre en Guinée.