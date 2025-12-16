Le candidat du Bloc Libéral (BL), Faya Millimouno, a entamé, ce lundi 15 décembre 2025, l’étape du Fouta dans le cadre de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle du 28 décembre. Cette nouvelle phase de sa tournée intervient après celles de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière.

À son arrivée dans la préfecture de Pita, où il devait tenir son meeting devant ses partisans, un incident est survenu. Une coïncidence entre le calendrier de campagne préétabli du Bloc Libéral et celui de Bah Oury, directeur de campagne du candidat Mamadi Doumbouya.

Face à cette situation, Faya Millimouno n’a pas caché son indignation. Devant ses militants, il a exprimé son incompréhension et sa colère face à ce qu’il considère comme une entrave délibérée à sa campagne. “Aujourd’hui, le 15, j’étais le seul candidat qui devait s’adresser aux populations de Pita. Avec tout le respect que je dois au Premier ministre, il doit savoir que cela est élémentaire. Le fait, d’abord, qu’il soit le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya, un soldat qui a pris le pouvoir par un coup d’État, alors qu’il a été président de la commission d’organisation de la manifestation qui a eu raison du pouvoir du capitaine Moussa Dadis Camara. Aujourd’hui, il a profité de mon passage à Pita pour venir tenir des meetings ici à Pita, en piétinant le programme normal du candidat du Bloc libéral que je suis. Après, je prendrai le départ pour Labé. Si cela se répète et continue de se répéter, nous tirerons les conséquences et nous nous retirerons de cette mascarade.”, a-t-il déploré.

Le candidat du Bloc Libéral estime que ces interférences traduisent une volonté manifeste d’empêcher la diffusion de son message auprès des populations. “Parce qu’à la fin du compte, on aura compris que c’est l’intention de confisquer le pouvoir par tous les moyens. Pourquoi ne veut-on pas que mon message passe ? Partout où je dois m’adresser aux Guinéens, on crée des programmes pour venir empiéter sur mon programme de campagne. C’est parce qu’ils ont peur du message que j’ai pour le peuple de Guinée.”