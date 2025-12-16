Une semaine après sa suspension prononcée le 8 décembre, la Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé ce mardi la levée de la sanction à l’encontre de Boubacar Koyla Diallo, animateur de l’émission « Autour de la Transition » diffusée sur la radio parlementaire.

Selon la HAC, cette décision intervient suite à la présentation d’excuses publiques par le journaliste aux candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, qui avaient été mis en cause lors de l’édition du dimanche 7 décembre 2025, diffusée sur Parlement TV.

Pour rappel, la HAC avait suspendu Boubacar Koyla Diallo jusqu’à nouvel ordre, invoquant un manquement professionnel lié notamment à un défaut de neutralité dans la conduite des intervenants.