La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest vient d’approuver la création d’un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis en Gambie entre 1994 et 2017 sous l’ex-président Yahya Jammeh. Cette décision a été prise lors du sommet d’Abuja, ce dimanche 15 décembre 2024.

Pendant plus de deux décennies, Yahya Jammeh a dirigé la Gambie d’une main de fer, laissant derrière lui un sombre héritage de crimes contre l’humanité, notamment des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des actes de torture, des viols et des détentions arbitraires. Selon la commission “Vérité, réconciliation et réparations” (TRRC) créée après sa chute, 240 à 250 personnes auraient été exécutées par des agents de l’État sous son régime.

Les autorités gambiennes avaient déjà accepté, en 2022, les recommandations de cette commission, notamment la poursuite de 70 individus impliqués dans ces atrocités, à commencer par Yahya Jammeh lui-même, exilé en Guinée équatoriale depuis janvier 2017. Cependant, les rares procès liés à ces crimes se sont jusqu’à présent déroulés hors des frontières gambiennes, notamment en Suisse ou en Allemagne, laissant les victimes sans justice sur leur propre sol.

Le nouveau tribunal spécial adopté par la Cédéao ambitionne de répondre à cette lacune. Selon le ministère gambien de la Justice, cette cour hybride, composée de juges gambiens et internationaux, garantira “la justice et l’établissement des responsabilités pour les graves violations des droits de l’Homme”.

Le président gambien, Adama Barrow, avait affirmé en février 2023 son engagement en faveur d’un tel mécanisme judiciaire. « Nous proposons de développer un cadre judiciaire spécial et de créer une cour hybride pour juger les auteurs d’actes assimilés à des crimes internationaux », avait-il déclaré.

Malgré cette avancée, le chemin vers un procès de Yahya Jammeh reste semé d’embûches. Aucun accord d’extradition n’existe entre la Gambie et la Guinée équatoriale, où l’ex-dictateur réside sous la protection de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lui-même au pouvoir depuis plus de 40 ans. Reed Brody, de la Commission internationale des juristes, a cependant estimé que “ce serait difficile pour la Guinée équatoriale de refuser de livrer Yahya Jammeh à un tribunal représentant toute l’Afrique de l’Ouest”.