C’est le principal concerné lui-même qui a annoncé la nouvelle ce mercredi 16 décembre 2020. Il s’agit de Mamadou Talibé Bah, jusque-là vice-président chargé des relations extérieures et de la communication du Bloc Libéral.

Dans une lettre de quatre (4) pages adressée au président du parti Dr Faya Lansana Milimouno, le démissionnaire motive sa décision par le manque de leadership et les violations des «valeurs» défendues par ce parti au plus haut sommet.

«M. Le président ces idées nobles et ces principes n’existent plus au sein des instances du parti que vous avez l’honneur de diriger. Tout ce que vous dénoncez à l’extérieur et devenu monnaie courante au sein du Bloc Libéral et plus précisément au niveau du bureau exécutif (…)», a mentionné Talibé Bah

Ne se sentant plus donc dans l’esprit du combat mené par cette formation politique depuis sa création en 2012, ce membre fondateur décide de rendre sa démission au lendemain de la participation de son président Faya Milimouno à la cérémonie d’investiture du président Alpha Condé réélu pour un troisième mandat controversé.