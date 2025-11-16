Pour sa deuxième nomination au titre de meilleur footballeur africain de l’année, l’international guinéen ne figurera finalement pas parmi les finalistes. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour publiée par la Confédération africaine de football (CAF).

À la surprise générale, Sehrou Guirassy — auteur d’une saison remarquable avec le Borussia Dortmund, couronnée par un Soulier d’or en Ligue des champions — ne fait pas partie du trio retenu pour le verdict final.

Selon la liste dévoillée ce dimanche 16 novembre 2025 par la CAF, trois joueurs demeurent en lice pour succéder au tenant du titre :

l’Égyptien Mohamed Salah, sacré champion de Premier League avec Liverpool ;

le Marocain Achraf Hakimi, vainqueur de la Ligue des champions et champion de France avec le Paris Saint-Germain ;

le Nigérian Victor Osimhen, actuel joueur de Galatasaray.

La cérémonie de remise des distinctions est programmée à Rabat, au Maroc, le 19 novembre 2025, à partir de 19 h 00 (18 h 00 GMT).