A Nzérékoré où il préside au “lancement du tournoi de la refondation doté du trophée Général Mamadi Doumbouya”, le secrétaire général à la présidence a évoqué les affrontements intercommunautaires qui ont endeuillé la Guinée forestière ces dernières années.

Dans son discours, le Général Amara Camara a salué l’initiative de cette compétition sportive en faveur du président de la transition. “Au-delà d’une simple activité sportive, au-delà d’une simple activité de jeunesse, vous venez de nous démontrer tout l’attachement et la sympathie que vous accordez à notre président le Refondateur le général Mamadi Doumbouya”, a-t-il déclaré, ajoutant que la mobilisation démontre “l’adhésion massive de la forêt à la vision, aux idéaux et aux valeurs du président de la République. Merci pour cet accueil. Merci pour cette sympathie pour notre champion”.

Évoquant les tensions sociales qui ont endeuillé la région, le secrétaire général à la Présidence a pointé du doigt les opportunistes politiques. “Puisque nous sommes chez nous, on peut se permettre des vérités. C’est regrettable, mais on va se dire toute la vérité. Cette région forestière où nous nous trouvons a été, pendant plusieurs décennies, le théâtre de plusieurs cycles d’affrontements entre les différentes communautés qui la composent”, a-t-il déploré.

Et d’ajouter que “la plupart du temps, les raisons étaient politiques ou matérielles. L’autre vérité est que les vrais auteurs de cette division le font en étant en dehors de cette région administrative. Ensuite, ils viennent pour récolter le bénéfice de leur dû en nous narguant avec les belles paroles, en nous tendant de petits moyens. Alors que leur seul but est le repositionnement ou le positionnement politique. C’était souvent pour de conservation de poste ou bien pour de course à de poste”.

Le Général Amara assure donc que le CNRD a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 pour corriger “toutes ces tares” qui ont fragilité la cohésion sociale dans le pays particulièrement dans la région forestière.