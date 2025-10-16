À un peu plus de deux mois du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, le Bloc Libéral (BL) se positionne progressivement sur l’échiquier politique national.

Son Directeur de la communication, Ibrahima M’bemba Bah, a confirmé dans un entretien accordé à Guinee360.com que le parti de Faya Lansana Millimouno entend bien participer à cette élection décisive. “Il y a des militants qui le demandent et qui se mobilisent pour que nous ayons un candidat. Nous tiendrons notre congrès les 25 et 26 octobre, et c’est à cette occasion que la décision sera officiellement entérinée. Mais officieusement, nous sommes partants à plus de 80 ou 90 % pour les présidentielles du 28 décembre”, a-t-il déclaré.

Concernant l’identité du candidat, le responsable de la communication du BL ne cache pas sa préférence : “Ce sera le choix du congrès du 25-26 octobre. Mais moi, mon candidat, c’est le président Faya Millimouno. C’est ce que nous avons toujours souhaité, car notre combat vise à conquérir et exercer le pouvoir. Faya Millimouno étant le leader naturel du parti, il n’y a pas de raison qu’il ne soit pas notre candidat.”

Pour Ibrahima M’bemba Bah, l’actuel président du BL représente le visage le plus légitime et le plus rassembleur de la formation : “Il est d’ailleurs le favori. C’est lui qui portera notre primaire lors du congrès. Je le soutiens pleinement et je serai à ses côtés pour battre campagne. Il incarne les valeurs et les idées que nous défendons depuis la création du parti.”

Optimiste, le Directeur de la communication croit fermement aux chances de son leader lors du prochain scrutin : “Il est temps d’extérioriser et de valoriser le produit BL. Nous voulons réussir à ces élections et, inch’Allah, au 1er janvier 2026, nous serons au palais.”

Avant de conclure, Ibrahima M’bemba Bah souligne que cette ambition n’est pas seulement la sienne, mais celle de l’ensemble des militants du parti : “La majorité des militants et sympathisants du Bloc Libéral partagent cette aspiration. Voilà pourquoi j’ai exprimé cette intention.”