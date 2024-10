Après la double confrontation entre la Guinée et l’Éthiopie, Sehrou Guirassy a partagé ses impressions sur le sélectionneur guinéen Michel Dussuyer. L’attaquant du Borussia Dortmund a affirmé que son entraîneur est simple dans sa manière de diriger.

« C’est un coach très simple. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il s’exprime, il donne de très bonnes instructions », a affirmé le joueur du Syli national au micro de Canal+ Sport.

Auteur de cinq buts lors des deux matchs entre le Syli national de Guinée et les Walya d’Éthiopie, Guirassy a exprimé sa confiance en l’avenir de l’équipe, affirmant que lui et ses coéquipiers continueront à viser des victoires pour se qualifier à la CAN 2025, prévue au Maroc.

« On a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble, c’est important, mais il faut surtout gagner des matchs », a-t-il ajouté avec confiance.