Le pont reliant le quartier Matoto à Simbaya est aujourd’hui en état de dégradation avancée et menace de céder à tout moment. L’alerte a été donnée à Guinée360 par des riverains inquiets de la situation.

Reconstruite il y a quelques années , cette infrastructure très fréquentée se trouve fragilisée, notamment par les fortes pluies qui se sont abattues cette année sur Conakry.

Au pied de l’ouvrage, une famille vit sous la menace permanente. Une partie de sa maison s’est déjà effondrée à cause de l’érosion. Ses membres interpellent les autorités sur l’urgence d’agir et lancent un appel direct au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, pour leur venir en aide. Suivez la vidéo !