Poursuivi pour corruption, détournement de fonds publics et enrichissement illicite estimé à 20 milliards de francs guinéens, l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, est détenu depuis décembre 2022. Son dossier, en instruction devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), semble proche d’un dénouement.

Selon une source proche du dossier, jointe ce lundi 15 septembre 2025 par Guinée360.com, la procédure est à un stade avancé. « Après les observations des parties, le dossier a été transmis au parquet pour réquisitoire. Celui-ci a déjà été signé et renvoyé à la chambre de l’instruction pour règlement », a-t-elle indiqué.

Désormais, la tenue du procès dépendra de la décision de la chambre. « Si la chambre et le parquet vont dans le même sens — que ce soit pour un renvoi ou un non-lieu —, il n’y aura pas de blocage. Dans ce cas, l’affaire pourra être jugée très prochainement », a précisé la même source, tout en rappelant que des divergences pourraient entraîner un appel et retarder l’échéance.