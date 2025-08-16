Les fortes précipitations survenues dans la nuit de vendredi à samedi ont sérieusement perturbé la circulation sur plusieurs axes de la capitale guinéenne, Conakry, selon l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE).

Dans un communiqué publié ce samedi, l’agence, relevant du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, alerte sur les risques d’inondation dans certaines zones de la ville, appelant la population à la plus grande prudence.

« Il est vivement recommandé aux usagers de faire preuve de vigilance, en particulier lors de fortes averses, sur plusieurs axes de la capitale », peut-on lire dans le communiqué.

AGEROUTE a identifié plusieurs secteurs à risque, notamment : Lambanyi Centre Commercial, le pont de Kobaya, le pont de Yattaya (Fossidet), le lac de Sonfonia, le pont de Kiridi Nongo, Sangoyah (Génie militaire), le carrefour Hamdallaye, Commandaya, Yimbaya Kankankoura, la T1 à Gbessia Kondebounyi via le carrefour Concasseur, ainsi que la déviation T5 – Lambanyi.

Face à cette situation, l’agence recommande de limiter les déplacements non essentiels dans ces zones jusqu’à amélioration des conditions météorologiques.

AGEROUTE assure par ailleurs être pleinement mobilisée, en collaboration avec ses partenaires techniques, pour identifier les zones critiques, sécuriser les lieux affectés et rétablir la circulation dans les meilleurs délais.