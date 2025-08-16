Bien qu’en exil depuis plus de deux ans, le président de l’UFDG continue de s’adresser régulièrement à ses partisans. Samedi 16 août 2025, lors de l’assemblée générale du parti, Cellou Dalein Diallo a exhorté ses militants à rester résilients et à poursuivre le combat politique, malgré un contexte marqué par des disparitions forcées et des arrestations arbitraires.

Dès l’entame de son intervention, l’ancien Premier ministre a tenu à féliciter « les nombreux militants et sympathisants du parti, qui, malgré les pluies torrentielles tombées ce matin sur Conakry, se sont mobilisés pour venir prendre part à cette assemblée générale ». Il a également rendu hommage à ses collaborateurs présents, notamment les vice-présidents Bano Sow, Kalémodou Yansané et Fodé Oussou Fofana, ainsi qu’à son épouse, Hadja Halimatou Dalein Diallo, sans oublier la jeunesse du parti.

Affirmant que l’UFDG n’est pas opposé à un régime particulier mais à des pratiques liberticides, il a rappelé la ligne politique du parti : « Nous ne nous sommes opposés à personne. Nous sommes opposés aux mauvaises pratiques liberticides. Nous sommes pour la liberté de la presse et de la liberté d’opinion. Nous sommes pour le respect des droits des Guinéens de choisir librement leurs dirigeants au niveau des communes, du parlement et de l’exécutif, grâce à des élections libres et transparentes. Nous ne sommes pas contre une personne, mais contre la violation de la parole donnée. (…) Nous sommes contre l’assassinat impuni des jeunes et contre les disparitions forcées. »

Malgré les défections enregistrées ces derniers mois, le leader de l’opposition assure que l’UFDG reste ferme sur sa ligne. Confiant en l’avenir, il a conclu : « Nous allons gagner. Vous savez, lorsque la victoire approche, les conditions de la lutte deviennent difficiles. (…) C’est un régime intolérant qu’on a en face. (…) Je suis convaincu que la victoire sera de notre côté.»