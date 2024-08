Dans une lettre adressée au président de la transition guinéenne, la Fédération Internationale des Étudiants, Doctorants et Stagiaires Guinéens de l’Étranger (FIEDOS) tire la sonnette d’alarme sur la situation précaire que vivent les étudiants boursiers guinéens sous la tutelle du Service National des Bourses Extérieures (SNABE). Les étudiants réclament un décaissement et un paiement immédiats de leurs compléments de bourses et primes de vacances, alors que de nombreux mois de retard se sont accumulés.

Depuis septembre 2023, les boursiers de la promotion 2023-2024 n’ont perçu aucun versement, malgré les 11 mois écoulés depuis le début de l’année académique. À quelques semaines seulement de l’ouverture des classes, les étudiants se retrouvent sans les ressources financières nécessaires pour assurer leur rentrée. Cette situation ne concerne pas seulement les nouveaux boursiers. En effet, les étudiants des promotions antérieures à 2023-2024 sont également dans une situation critique, n’ayant pas reçu leurs allocations depuis janvier 2024.

La FIEDOS appelle le président de la transition à intervenir personnellement pour résoudre cette crise qui perdure depuis des années. Les étudiants soulignent que ce retard dans les paiements compromet sérieusement les objectifs éducatifs que l’État guinéen s’est fixés en envoyant ses étudiants à l’étranger.

En 2022, le président Mamadi Doumbouya avait décidé d’augmenter les bourses d’entretien de 50 à 100 USD, marquant une hausse de 100 %. Cette mesure représente une dépense annuelle estimée à 22 milliards de francs guinéens pour l’entretien de ces étudiants, soit environ 1,833 milliard par mois.

Dans son rapport portant sur l’examen et l’adoption du volet dépenses de la Loi de Finances Rectificative 2024, le Conseil National de Transition (CNT) avait déjà déploré la difficulté pour les étudiants guinéens à l’étranger de percevoir leurs bourses, qualifiant d’incompréhensible “cette incohérence” dans la gestion des fonds publics.