La Haute Autorité de la Communication (HAC) a pris part à un atelier régional consacré aux mutations de l’audiovisuel à l’ère du numérique, organisé à Lomé du 14 au 15 juillet 2025. Cette rencontre, initiée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Togo, a réuni les membres de la Plateforme des régulateurs africains de l’audiovisuel de l’espace UEMOA élargie à la Guinée (PRA-UEMOA-Guinée).

Placée sous le thème « L’avenir de la télévision à l’ère du numérique », cette session a permis aux institutions participantes d’échanger leurs expériences en matière de régulation dans un contexte de montée en puissance des télévisions connectées et des plateformes numériques.

Selon le service de communication de la HAC, les travaux ont été nourris par trois communications d’experts, suivies de présentations pays par pays sur les défis que pose cette transition technologique.

Conduite par son président, M. Boubacar Yacine Diallo, la délégation guinéenne s’est particulièrement distinguée lors des échanges. En sa qualité de vice-président de la PRA-UEMOA-Guinée, M. Diallo a salué l’initiative des autorités togolaises, tout en insistant sur la nécessité, pour les États, de renforcer la production nationale de contenus riches et diversifiés, afin de faire face à la concurrence des géants du numérique.

De son côté, El Hadj Fodé Bouya Fofana, président de la Commission formation et promotion des compétences de la HAC, a présenté l’expérience guinéenne en matière de régulation des télévisions classiques, mettant en lumière les défis persistants et les initiatives en cours.

À l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées à l’intention des États, des régulateurs, des producteurs de contenus, des plateformes numériques et de la société civile.

Parmi celles-ci figure l’appel à une gestion concertée et efficace de la bande de fréquences 470-694 MHz entre les autorités de l’audiovisuel et des télécommunications, afin de tirer pleinement profit des avancées technologiques et d’optimiser l’accès au spectre.

Concernant la radiodiffusion, les participants ont jugé impératif d’investir au cours des dix prochaines années dans des technologies de nouvelle génération, telles que la télévision en Ultra Haute Définition (UHD) et la diffusion via les réseaux 5G.

Enfin, les États ont été exhortés à soutenir la production audiovisuelle locale à travers des politiques publiques incitatives, incluant des allègements fiscaux, des fonds dédiés et des programmes de formation.