La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a lancé, ce mercredi 16 juillet 2025 à Abuja, une réunion de haut niveau réunissant des experts venus de l’ensemble de ses États membres. Objectif : valider une nouvelle politique de formation destinée à renforcer l’efficacité de sa Force en attente.

Durant deux jours, les participants vont plancher sur les contours d’un cadre unifié de formation à l’intention des composantes militaires, policières et civiles engagées dans les opérations de soutien à la paix. L’ambition est claire : disposer d’une force régionale mieux préparée, plus réactive et capable d’intervenir rapidement face aux multiples crises sécuritaires qui affectent la sous-région.

Selon la Commission de la CEDEAO, cette nouvelle politique repose sur des principes clés tels que le respect des droits humains, l’intégration de la dimension genre et la prévention des conflits. Elle devrait également permettre d’améliorer la coordination régionale en matière de sécurité et de renforcer les capacités d’intervention collective en cas de menace.

Inscrite dans le cadre de la Vision 2050 de l’organisation, cette initiative s’aligne sur l’objectif d’édifier “une Afrique de l’Ouest pacifique, unie et prospère”, en dotant la région de mécanismes de réponse plus performants face à l’instabilité croissante.