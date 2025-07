Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRI) a organisé, ce mercredi 16 juillet 2025, une journée d’échanges dédiée à la nouvelle Constitution. Présidée par le ministre Alpha Bacar Barry, la rencontre a réuni les cadres des institutions d’enseignement supérieur publiques du pays à la Cité des sciences et de l’innovation.

Dans un discours à la fois pédagogique et mobilisateur, le ministre Alpha Bacar Barry a rappelé les réformes structurantes engagées dans le secteur depuis septembre 2021.

Il a salué l’adoption d’une nouvelle loi portant statut particulier des institutions d’enseignement supérieur, qui offre désormais un cadre juridique moderne aux établissements publics à caractère scientifique.

Le ministre est revenu sur les acquis majeurs de ces dernières années : revalorisation des primes de près de 1 878 enseignants, hausse significative des bourses d’entretien pour les étudiants, dotation de 25 bus pour la mobilité universitaire, investissements dans les infrastructures, ou encore recrutement de 153 enseignants-chercheurs titulaires de doctorat. Autre avancée structurante : le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles, une première en Guinée.

Alpha Bacar Barry a également mis en avant la transformation du CEDESCOM en Cité des sciences et de l’innovation, un espace mutualisé dédié à la recherche collaborative. Il a salué l’évolution de la plateforme unique de documentation lancée l’an dernier, qui permettra, dès la rentrée prochaine, un accès élargi à des ressources bibliographiques actualisées.

Le ministre a ensuite souligné le caractère novateur du projet de nouvelle Constitution, notamment en ce qui concerne le secteur éducatif. Pour la première fois, a-t-il insisté, “l’éducation est consacrée comme un droit fondamental et une priorité nationale”.

Parmi les articles phares, le ministre a cité entre autres :

Article 2 : l’État assure l’éducation aux valeurs républicaines et démocratiques ;

Article 21 : gratuité de l’enseignement, y compris supérieur, et obligation scolaire jusqu’à 17 ans ;

Garantie d’une allocation budgétaire adéquate pour le secteur ;

Accès facilité aux stages professionnels pour les jeunes diplômés.

Il a également salué l’inclusivité du texte, qui reconnaît les droits des personnes en situation de handicap (article 27) et intègre l’enseignement de la Constitution dans les programmes scolaires, professionnels et universitaires (article 31). Une Commission nationale de l’éducation civique et des droits humains est aussi prévue, pour promouvoir les valeurs républicaines et la citoyenneté active.

Alpha Bacar Barry a appelé les cadres présents à jouer pleinement leur rôle dans la diffusion et la pédagogie de la nouvelle Constitution :

« En tant qu’acteurs de l’éducation, notre mission est de faire connaître ce texte à nos collègues, étudiants et partenaires. C’est un travail d’information et de sensibilisation que nous devons mener dès maintenant, avant même l’ouverture de la campagne référendaire. »

Affichant un soutien clair au projet constitutionnel, il a déclaré : « cette Constitution reconnaît notre rôle, prévoit les moyens de nos ambitions, et ancre l’éducation au cœur du développement de notre pays. Elle nous honore et nous engage. »

Présent à la cérémonie, le professeur Akoye Massa Zoumanigui, recteur de l’université de Kindia et président de la Conférence des recteurs et directeurs généraux des Universités publiques, a salué la démarche.

« La nouvelle Constitution, nous y avons déjà adhéré, car nous avons participé à sa rédaction. Ce que le ministre a voulu nous rappeler ce matin, c’est que l’éducation y occupe une place centrale. C’est un signal fort envoyé par le gouvernement de transition. »