Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation organise, en partenariat avec l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, un concours d’entrée aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de Dalaba et de l’INP-HB de Yamoussoukro, le lundi 11 août 2025 à 8h00, à l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG) de Lambanyi.

Public concerné

Le concours est ouvert aux bacheliers de la session 2025, titulaires du BAC option Sciences mathématiques ou Sciences expérimentales, ayant obtenu une moyenne d’au moins 12/20.

Conditions de participation au concours

Être âgé de 22 ans au maximum au 31 décembre 2025.

Dossier de candidature

Dépôt des dossiers : du 21 juillet au 8 août 2025, à l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG), de 9h00 à 17h00.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

1. Photocopies certifiées conformes des bulletins de notes des classes de 11e, 12e et Terminale ;

2. Photocopie certifiée conforme du relevé de notes et de l’attestation de réussite au BAC (options “Sciences mathématiques” ou “Sciences expérimentales”, session 2025) ;

3. Photocopie de la carte nationale d’identité (CNI), de l’attestation d’identité, de l’extrait de naissance ou de tout document équivalent ;

4. Deux (02) photos d’identité récentes, fond blanc ;

5. Fiches d’identification et de notes (recto/verso), à remplir lisiblement – disponibles en ligne et sur place ;

6. Frais d’inscription non remboursables : 50.000 francs guinéens.

NB : Toutes les photocopies doivent être accompagnées des originaux.

Informations complémentaires

Avantages : Les candidats admis bénéficieront d’une bourse de l’État guinéen ainsi que d’un accompagnement pour la réussite de leur parcours académique.

Les lauréats souhaitant poursuivre jusqu’au doctorat, dans une perspective de carrière académique ou de recherche, seront encouragés et accompagnés par le ministère.