En visite ce mercredi 16 juillet 2025 au centre de saisie des copies du baccalauréat, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a lancé un appel à la vigilance et à la responsabilité, afin de préserver l’intégrité du processus d’évaluation.

Il a encouragé les cadres mobilisés à poursuivre leur mission avec rigueur et professionnalisme, dans un climat de sérénité et à l’abri de toute pression susceptible de compromettre la transparence du travail.

« Il les a toutefois exhortés à redoubler de vigilance et à poursuivre leur mission avec responsabilité, dans un climat de sérénité, à l’abri de toute pression susceptible de compromettre la rigueur et la transparence requises », a précisé le service de communication du MEPU-A.

Cette visite a également été l’occasion pour le ministre d’échanger avec le Directeur général des examens nationaux sur les perspectives d’amélioration continue du dispositif. « Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de consolider les réformes engagées et de promouvoir des innovations techniques et pédagogiques durables, gages de crédibilité et d’équité », ajoute le service de communication.

Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire entend poursuivre les réformes structurelles et développer de nouvelles solutions pédagogiques et technologiques pour renforcer l’organisation des examens nationaux et garantir leur crédibilité.