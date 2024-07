L’international guinéen Naby Keita a été désigné pour représenter son pays en tant que porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, marquant un moment significatif pour le sport guinéen.

La Guinée s’apprête a honoré la deuxième participation de son histoire à la compétition de football des Jeux Olympiques. L’équipe de Kaba Diawara qui s’est brillamment qualifiée, se frottera au pays hôte la France, aux États-Unis et à la Nouvelle-Zélande.

Mais avant de fouler les pelouses françaises, la Guinée participera comme les autres nations, à la traditionnelle cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Capitaine de la sélection nationale, Naby Keita a été désigné comme porte-drapeau de la Guinée.

Ce choix porter sur Naby Keita comme porte-drapeau national, est un signe fort et une reconnaissance des autorités sportives guinéennes envers un footballeur qui a hissé haut les couleurs du pays à travers le monde. En tant que joueur de haut niveau, Keita a non seulement brillé dans les compétitions européennes comme en témoigne sa Ligue des Champions en 2019 et sa Premier League en 2020, mais a également été un pilier du Syli National durant de longues années et a su garder une image positive à l’international. Son engagement sur le terrain et son implication dans des causes sociales en Guinée font de lui une figure emblématique du sport africain.

Âgé aujourd’hui de 29 ans, des blessures récurrentes ont mis un sacré coup de frein à sa carrière qu’il essayera de relancer lors des Jeux Olympiques Paris 2024.

La Guinée ouvre son bal par le match face à la Nouvelle-Zélande le 24 juillet avant d’enchaîner avec la France, le 27 juillet et de boucler la phase de groupes par les États-Unis le 30 juillet. Les deux premières rencontres du Syli se tiendront à Nice au stade Allianz Riviera et la dernière à Geoffroy Guichard de Saint-Étienne.

Alors que les Jeux Olympiques approchent, l’attention est désormais tournée vers Paris, où Naby Keita aura l’honneur de porter le drapeau guinéen et de représenter les valeurs du sport sur une scène mondiale.